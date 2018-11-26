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Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

27.11.2018 13:31 — Разное | СТВ  
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Нам понадобится, естественно, картошка. А также: молоко 250 мл, жирные сливки 250 мл, горчица 1 ч.л, два зубчика чеснока, петрушка, соль 2 ч.л, мускатный орех 1 ч.л, сливочное масло 180 гр.

На заметку: в восковом картофеле меньше крахмала. И из него получается запеканка с хрустящей корочкой.

Для начала предварительно разогреваем духовку до 200 градусов.   

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

Нарезаем сырой картофель тонкими кругами. Наливаем в кастрюлю молоко и сливки в равных пропорциях. Сюда же добавляем горчицу, мускатный орех и соль. Перемешиваем и ставим на огонь.   

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

Молоко со сливками и приправами должно хорошо нагреться. Далее добавляем в кастрюлю 1 ст.л. сливочного масла, рубленую петрушку и нарезанный картофель.    

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

Прошло 10 минут. Время отправлять картофель в форму для запекания. Натираем зубчиком чеснока нагретую форму для запекания. Либо, как вариант, посыпаем измельченный чеснок на дно формы.     

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

Сюда же отправляем сливочное масло. И сверху выкладываем картофель. Заливаем соусом из кастрюли и отправляем в духовку на 20 минут.   

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

Блюдо готово! Приятного аппетита! 
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Теги: Минск
 
 
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Нам понадобится, естественно, картошка. А также: молоко 250 мл, жирные сливки 250 мл, горчица 1 ч.л, два зубчика чеснока, петрушка, соль 2 ч.л, мускатный орех 1 ч.л, сливочное...
 
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