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«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ

27.11.2018 13:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки задачу квалификации на Евро уже решили, а вот мужской сборной еще только предстоит это сделать, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе команда Александра Крутикова сыграет два выездных отборочных матча.

«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ

Пока белорусы проводят краткосрочный сбор в Минске. В распоряжении тренерского штаба 15 игроков, в том числе Артем Параховский, который поддерживает форму в расположении драконов. На этот раз готов помогать команде и Девон Саддлер. А вот Максим Салаш в ближайших матчах из-за повреждения не сыграет. Игроки минских «Цмоков» – основа национальной дружины, а потому вопрос сыгранности должен сработать на руку нашей команде.

«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ

На подготовку к поединкам есть всего пару дней, уже 28 ноября сборная возьмёт курс на Скандинавию: 29 ноября белорусов ждет матч со шведами, 2 декабря – ответная дуэль с датчанами, которым дома наша сборная уступила лишь во втором овертайме.

«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ

Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Я надеюсь, что игра Девона намного усилит наш периметр, хотя нельзя не сказать, что Кирил Ситник очень неплохо выглядел в этой игре. Думаю, этот стимул даст нам положительные эмоции.

Вспоминаем сеты, которые играли раньше, мы еще работаем над защитой против основных взаимодействий команды противника, анализируем.

«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ

Чтобы выйти в следующую стадию отбора, белорусской сборной нужно занимать первую строчку в своей группе. А значит в предстоящих матчах настрой у парней Александра Крутикова исключительно победный.
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Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки задачу квалификации на Евро уже решили, а вот мужской сборной еще только предстоит это сделать, сообщили в программе...
 
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