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«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ
Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки задачу квалификации на Евро уже решили, а вот мужской сборной еще только предстоит это сделать, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе команда Александра Крутикова сыграет два выездных отборочных матча.
Пока белорусы проводят краткосрочный сбор в Минске. В распоряжении тренерского штаба 15 игроков, в том числе Артем Параховский, который поддерживает форму в расположении драконов. На этот раз готов помогать команде и Девон Саддлер. А вот Максим Салаш в ближайших матчах из-за повреждения не сыграет. Игроки минских «Цмоков» – основа национальной дружины, а потому вопрос сыгранности должен сработать на руку нашей команде.
На подготовку к поединкам есть всего пару дней, уже 28 ноября сборная возьмёт курс на Скандинавию: 29 ноября белорусов ждет матч со шведами, 2 декабря – ответная дуэль с датчанами, которым дома наша сборная уступила лишь во втором овертайме.
Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Вспоминаем сеты, которые играли раньше, мы еще работаем над защитой против основных взаимодействий команды противника, анализируем.
Чтобы выйти в следующую стадию отбора, белорусской сборной нужно занимать первую строчку в своей группе. А значит в предстоящих матчах настрой у парней Александра Крутикова исключительно победный.
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Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки задачу квалификации на Евро уже решили, а вот мужской сборной еще только предстоит это сделать, сообщили в программе...
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