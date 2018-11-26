Любить, кормить и гладить. Зачем чиновники придумали профессию «котошеф»

Жительница курортного города Зеленоградска Калининградской области Светлана Логинова приобрела мировую известность. Недавно о ней написали австралийские издания. А все потому, что у нее необычная работа - котошеф.

Друг для кошек

«Началось все с объявления о приеме на работу, которое опубликовала местная администрация, - рассказал заведующий Дома культуры Зеленоградска Василий Иванов. - В 2017 году на Курортном проспекте на месте, где любят собираться коты, открыли «котофейню»: установили в сквере скульптурную композицию из трех кошек, сидящих у огромной тарелки с рыбой. Нужен был человек, который кормил бы и ухаживал за животными. Из 80 претендентов на необычную должность котошефа отобрали Светлану Логинову – она и до этого ухаживала за усатыми-полосатыми. Сшили ей униформу: зеленую куртку, черный галстук-бабочку и шляпу. Местные жители сразу же окрестили ее "Мэри Поппинс"».

Подруга подарила Светлане велосипед, на котором в любую погоду она рассекает по городу в поиске голодных питомцев.





Необычная форма Светланы привлекает туристов. Фото: АиФ / Кристина Черемушкина

«Официальный рабочий день котошефа – с 12.00 до 13. 00, но на самом деле приходится подстраиваться под питомцев, - рассказала Светлана. - Кроме того, с утра я тружусь воспитателем в детсаду. После работы прибегаю домой, готовлю, и вновь - к моим подопечным. Муж - на порог, а я уже с котомками на выходе. Бывает, сердится. Но не могу же я кошкам объяснить, что устала, болею, у меня выходной. Они же будут ждать до последнего. У каждой своя кличка. Рыжая – Ржавка; ласковый урчащий подкидыш - Мурочка; бело-черная красавица - Пятнашка; есть свои Зита и Гита. Все с человеческим характером, когда смотрят - за душу берет. У меня и своих дома 15 любимиц в подвале ютятся. Люди принесли. Как отказать? Беру всех, особенно жалко котят. Не все понимают такую любовь к животным. Один дедушка, когда мусор выносит, набирает камней, яблок и швыряет в них. Не первый год с ним беседы веду - бесполезно. С виду - божий одуванчик, а по сути - террорист. Есть те, кто про моих питомцев гадости говорит, но думаю - это испорченные, больные люди, а на таких грех обижаться».

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Коты-спасители

К своей неожиданной славе Светлана относится спокойно, с некоторой долей удивления: мол, что тут такого особенного? Ей не то, что мечтать, есть и спать некогда. Встает в 6 утра и затемно, без сил, падает на кровать, ведь мяукающую братию надо не только кормить и ласкать, но и стерилизовать.

Помогает отлавливать бездомных животных пятерка энтузиастов. Деньги на эти цели собирают в зоомагазине, где стоит специальная копилка. Для «барсиков» и «васек» спонсоры выделяют всего 10 кг сухих кормов - на всех обездоленных не хватает. Приходится докупать на свои кровные.

Но туристы обо всех этих сложностях не знают. При виде яркой фигуры котошефа улыбаются и сразу же достают фотоаппараты.

Котов в курортном Зеленоградске почитают не случайно. Говорят, было время – они прогнали из приморского города черных крыс. По другой легенде, после войны, когда немцам дали на сборы 48 часов, коты не ушли вместе с хозяевами, а остались в родном Кранце (так Зеленоградск назывался до войны). Это событие увековечили в необычном памятнике: кот, сидящий во вращающимся окне. Всего в городе – семь памятников котам, а в старой водонапорной башне 1905 года постройки находится посвящённый им же музей «Мурариум».