ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любить, кормить и гладить. Зачем чиновники придумали профессию «котошеф»

27.11.2018 14:09 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Любить, кормить и гладить. Зачем чиновники придумали профессию «котошеф»
Светлана Логинова очень любит котов. И они ее тоже. © / АиФ

Жительница курортного города Зеленоградска Калининградской области Светлана Логинова приобрела мировую известность. Недавно о ней написали австралийские издания. А все потому, что у нее необычная работа - котошеф.

Друг для кошек

«Началось все с объявления о приеме на работу, которое опубликовала местная администрация, - рассказал заведующий Дома культуры Зеленоградска Василий Иванов. - В 2017 году на Курортном проспекте на месте, где любят собираться коты, открыли «котофейню»: установили в сквере скульптурную композицию из трех кошек, сидящих у огромной тарелки с рыбой. Нужен был человек, который кормил бы и ухаживал за животными. Из 80 претендентов на необычную должность котошефа отобрали Светлану Логинову – она и до этого ухаживала за усатыми-полосатыми. Сшили ей униформу: зеленую куртку, черный галстук-бабочку и шляпу. Местные жители сразу же окрестили ее "Мэри Поппинс"».

Подруга подарила Светлане велосипед, на котором в любую погоду она рассекает по городу в поиске голодных питомцев.


Любить, кормить и гладить. Зачем чиновники придумали профессию «котошеф»
Необычная форма Светланы привлекает туристов. Фото: АиФ/ Кристина Черемушкина

«Официальный рабочий день котошефа – с 12.00 до 13. 00, но на самом деле приходится подстраиваться под питомцев, - рассказала Светлана. - Кроме того, с утра я тружусь воспитателем в детсаду. После работы прибегаю домой, готовлю, и вновь - к моим подопечным. Муж - на порог, а я уже с котомками на выходе. Бывает, сердится. Но не могу же я кошкам объяснить, что устала, болею, у меня выходной. Они же будут ждать до последнего. У каждой своя кличка. Рыжая – Ржавка; ласковый урчащий подкидыш - Мурочка; бело-черная красавица - Пятнашка; есть свои Зита и Гита. Все с человеческим характером, когда смотрят - за душу берет. У меня и своих дома 15 любимиц в подвале ютятся. Люди принесли. Как отказать? Беру всех, особенно жалко котят. Не все понимают такую любовь к животным. Один дедушка, когда мусор выносит, набирает камней, яблок и швыряет в них. Не первый год с ним беседы веду - бесполезно. С виду - божий одуванчик, а по сути - террорист. Есть те, кто про моих питомцев гадости говорит, но думаю - это испорченные, больные люди, а на таких грех обижаться». 

Любить, кормить и гладить. Зачем чиновники придумали профессию «котошеф»
Люди каких профессий лишатся работы в будущем?
Подробнее

Коты-спасители

К своей неожиданной славе Светлана относится спокойно, с некоторой долей удивления: мол, что тут такого особенного? Ей не то, что мечтать, есть и спать некогда. Встает в 6 утра и затемно, без сил, падает на кровать, ведь мяукающую братию надо не только кормить и ласкать, но и стерилизовать.

Любить, кормить и гладить. Зачем чиновники придумали профессию «котошеф» Ученые выяснили неожиданное сходство между людьми и кошками

Помогает отлавливать бездомных животных пятерка энтузиастов. Деньги на эти цели собирают в зоомагазине, где стоит специальная копилка. Для «барсиков» и «васек» спонсоры выделяют всего 10 кг сухих кормов - на всех обездоленных не хватает. Приходится докупать на свои кровные.

Но туристы обо всех этих сложностях не знают. При виде яркой фигуры котошефа улыбаются и сразу же достают фотоаппараты.

Котов в курортном Зеленоградске почитают не случайно. Говорят, было время – они прогнали из приморского города черных крыс. По другой легенде, после войны, когда немцам дали на сборы 48 часов, коты не ушли вместе с хозяевами, а остались в родном Кранце (так Зеленоградск назывался до войны). Это событие увековечили в необычном памятнике: кот, сидящий во вращающимся окне. Всего в городе – семь памятников котам, а в старой водонапорной башне 1905 года постройки находится посвящённый им же музей «Мурариум».   

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Логунова из Зеленоградска разъезжает на велосипеде по городу в фирменной зеленой форме и кормит местных котов. О своей необычной должности она...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Держи руль не по-модному и будь пессимистом». Как выходить из заноса - советы эксперта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика