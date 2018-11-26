В областном центре инновационного и технического творчества уже царит праздничная атмосфера. На огонек уже заглянули Дед мороз и снегурочка. Еще бы, здесь проходит областной этап республиканского конкурса «Техно-Елка 2019». Свое видение того, какими могут быть главный символ и украшения предстоящего Нового года, продемонстрировали коллективы учреждений профессионального-технического и среднего специального образования. Они не только нашли оригинальные решения, но и воплотили их в реальность, чтобы удивляло, сверкало, светило, двигалось…







Одним словом, стали этакими современными волшебниками от техники.

Впрочем, делать новогодние сувениры начали давно, ведь соригинальничать здесь совсем непросто. Для достижения «вау-фактора» в дело идут велосипедные цепи, шестеренки, подшипники, детали компьютеров, используются элементы робототехники… Какими могут быть свечи на техно-елке? Не иначе как свечи зажигания двигателей автомобилей!









Всего представлено около 160 творческих проектов от 33-х учреждений образования Брестчины. От Пинска это лицей строителей, колледжи машиностроения, легкой промышленности, аграрно-технический и аграрный технологический, а также сам Брестский областной центр инновационного и технического творчества. Работы победителей и призеров регионального конкурса будут экспонироваться в республиканском центре инновационного и технического творчества в г. Минске . Самые лучшие произведения новогоднего вдохновения от каждой области украсят фойе Дворца Республики на представлении «Главная елка страны».





Кстати, один из участников теперешней пинской выставки мастер производственного обучения аграрного технологического колледжа Сергей Александрович Щербук является победителем республиканского конкурса «Техно-Елка 2018» в номинации «Дизайн-Ёлка». На сей раз он вместе со своими учащимися изготовил символ будущего года - свинью, представив обитателя белорусских пущ и дубрав - сильного и быстрого лесного кабана.







Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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