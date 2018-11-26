Судью – к ответу!

рассказывал совсем недавно . Про ситуацию, в которой оказалась Мария Петровна Травкина из поселка Дружный «Белорусский партизан»





Вкратце напомним эту историю. Внук женщины был осужден на длительный срок по «наркотической статье». Согласно приговору, имущество осужденного должно было быть арестовано и изъято в доход нашего бедного государства.





Ошибочно под арест попала и квартира, в которой проживает Мария Травкина. Квадратные метры принадлежат ей и только ей. Внук, отбывающий срок, был всего лишь зарегистрирован в этой квартире, не являясь ее собственником. Но этот факт нисколько не смутил ни следователей, которые вели дело, ни судью, которая выносила приговор. На девятом десятке лет жизни Мария Петровна Травкина рисковала стать бомжем и только вмешательство юристов спасло ситуацию.





Престарелой женщине пришлось выдержать несколько судебных заседаний. В итоге ей удалось отбиться – арест с квартиры был снят. Но чего это все стоило пожилому человеку, догадаться не сложно.





-- Я очень благодарна «Белорусскому партизану» за публикацию, -- говорит женщина. – Те суды, которые я выдержала только на таблетках, прошли несколько месяцев назад, но остался после них один неразрешенный вопрос. За то, чтобы мой иск был принят в судопроизводство я заплатила пошлину – чуть больше 150 рублей. В решении суда было сказано, что эти деньги мне будут возвращены в течение десяти дней. Однако, прошло два месяца – и молчок. Я уж не знаю, совпадение это или нет, однако, буквально на второй день после публикации мне позвонили и сказали, что я могу прийти и забрать свои деньги.









И все же не благодарности ради, мы решили вернуться к истории Марии Травкиной. После пережитого, после бессонных ночей, Мария Петровна задалась резонным вопросом: «А кто ответит за судебную ошибку?». Ведь ошибочное решение приняли конкретные люди. На этапе расследования – следователи, во время суда – судья.





Поколебавшись, Мария Травкина решила идти до конца. Судебное решение, по которому квартира пенсионерки оказалась арестованной, принимала судья Ольга Бабук.





По логике, если в судебном решении допущена вопиющая ошибка, значит суд особо не углублялся в обстоятельства дела. Так, как того требует закон, в котором написано, что судья должен подходить к рассмотрению дел всесторонне, скрупулёзно и внимательно. В истории с Марией Травкиной кажется очевидным, что никто особо не разбирался где чье имущество.