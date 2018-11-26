В Казахстане с нового года тарифы на коммуналку... снизятся. На мобильную связь и интернет тоже

Такую задачу ставил ранее глава государства на заседании Совета Безопасности, где рассматривалась тарифная политика и деятельность госмонополистов.





И вот накануне в ходе заседания кабмина премьер Бакытжан Сагинтаев сообщил, что казахстанцы станут платить меньше не только за воду и тепло, но и за услуги мобильной связи и интернета.





Глава кабмина также поручил акиматам (районная администрация - прим. БП) не допускать повышения тарифов на услуги коммунальных служб и вести соответствующую работу по их снижению.





Ожидается и удешевление угля - на 15-20%. О таких намерениях сообщил уже министр по инвестициям и развитию. Правда, здесь конечная стоимость топлива будет зависеть от перекупщиков.











