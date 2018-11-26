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В Казахстане с нового года тарифы на коммуналку... снизятся. На мобильную связь и интернет тоже

27.11.2018 13:34 — Разное | Партизан  
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Тарифы на коммунальные услуги будут снижены с нового года в Казахстане.

Такую задачу ставил ранее глава государства на заседании Совета Безопасности, где рассматривалась тарифная политика и деятельность госмонополистов. 

И вот накануне в ходе заседания кабмина премьер Бакытжан Сагинтаев сообщил, что казахстанцы станут платить меньше не только за воду и тепло, но и за услуги мобильной связи и интернета. 

Глава кабмина также поручил акиматам (районная администрация - прим. БП) не допускать повышения тарифов на услуги коммунальных служб и вести соответствующую работу по их снижению. 

Ожидается и удешевление угля - на 15-20%. О таких намерениях сообщил уже министр по инвестициям и развитию. Правда, здесь конечная стоимость топлива будет зависеть от перекупщиков.




 
 
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Тарифы на коммунальные услуги будут снижены с нового года в Казахстане.
 
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