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В Казахстане с нового года тарифы на коммуналку... снизятся. На мобильную связь и интернет тоже
Тарифы на коммунальные услуги будут снижены с нового года в Казахстане.
Такую задачу ставил ранее глава государства на заседании Совета Безопасности, где рассматривалась тарифная политика и деятельность госмонополистов.
И вот накануне в ходе заседания кабмина премьер Бакытжан Сагинтаев сообщил, что казахстанцы станут платить меньше не только за воду и тепло, но и за услуги мобильной связи и интернета.
Глава кабмина также поручил акиматам (районная администрация - прим. БП) не допускать повышения тарифов на услуги коммунальных служб и вести соответствующую работу по их снижению.
Ожидается и удешевление угля - на 15-20%. О таких намерениях сообщил уже министр по инвестициям и развитию. Правда, здесь конечная стоимость топлива будет зависеть от перекупщиков.
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Тарифы на коммунальные услуги будут снижены с нового года в Казахстане.
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