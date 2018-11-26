«Держи руль не по-модному и будь пессимистом». Как выходить из заноса - советы эксперта

На улице подмораживает и дороги становятся скользкими. Автомобиль на такой поверхности легко может уйти в занос. Как в такой ситуации вести себя водителю, AUTO.TUT.BY рассказал и показал руководитель Центра контраварийной подготовки Сергей Овчинников.

Оказывается, не каждый водитель даже со стажем умеет правильно пристегнуться ремнем безопасности, отрегулировать под себя сиденье и руль, а «начинать надо именно с этого». Не стоит забывать и о том, что важно крепко захватывать руль всей пятерней, а «модную» манеру руления ладонью или пальцами никогда не применять.

— При вождении авто водителю надо быть пессимистом, рассчитывать на худшую ситуацию и представлять: вдруг на дорогу сейчас выбежит пешеход, впереди едущая машина резко затормозит или за поворотом появится неожиданное препятствие. Надо прогнозировать ситуацию, — говорит Сергей Овчинников.

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