Как уберечь волосы зимой

Зимой и весной волосы нуждаются в особом уходе. Для здоровья шевелюры весьма неблагоприятно сочетание низких температур, слишком сухого воздуха в помещении и нехватки витаминов и микроэлементов, от которых мы часто страдаем в зимнее время. Как ухаживать за волосами зимой, чтобы сохранить их красивыми и здоровыми, мы и поговорим сегодня.

1. Принимайте витамины. Это может быть общеукрепляющий поливитаминный комплекс, в состав которого входят также необходимые организму микроэлементы, так называемые витамины красоты. Очень вероятно, что помимо витаминной подпитки могут потребоваться изменения в питании. В зимние месяцы наши волосы особенно нуждаются в столь полезных для организма полиненасыщенных жирных кислотах омега-3, протеинах, кальции, цинке, витаминах и микроэлементах, которые содержатся в овощах, зелени, бобовых и других природных источниках.