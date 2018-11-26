Как избежать снежного заноса на дороге

Каждый год зимние снегопады становятся серьезной бедой для автомобилистов. Дорожные службы порой оказываются бессильны перед разбушевавшейся стихией. Как самому справиться с непогодой?

Существует несколько простых советов, которые помогут зимой снизить риск попадания в аварийную ситуацию или выбраться из снежного плена.

Если вам приходится ставить автомобиль под открытым небом, то выберите максимально ровное место со свободным выездом. В противном случае утром можно оказаться в снежной ловушке — при выезде на пригорке даже шипованные колеса могут зарыться в снег. На такие случаи в багажнике неплохо бы держать лопату для расчистки снега и небольшой пакет с песком. Кроме того, дорожная техника часто сгребает снег на обочину, где образуются своеобразные снежные горы, за которыми стоят автомашины. Тут, опять же, без лопаты не обойтись.