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Как избежать снежного заноса на дороге
27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Каждый год зимние снегопады становятся серьезной бедой для автомобилистов. Дорожные службы порой оказываются бессильны перед разбушевавшейся стихией. Как самому справиться с непогодой?
Существует несколько простых советов, которые помогут зимой снизить риск попадания в аварийную ситуацию или выбраться из снежного плена.
Если вам приходится ставить автомобиль под открытым небом, то выберите максимально ровное место со свободным выездом. В противном случае утром можно оказаться в снежной ловушке — при выезде на пригорке даже шипованные колеса могут зарыться в снег. На такие случаи в багажнике неплохо бы держать лопату для расчистки снега и небольшой пакет с песком. Кроме того, дорожная техника часто сгребает снег на обочину, где образуются своеобразные снежные горы, за которыми стоят автомашины. Тут, опять же, без лопаты не обойтись.
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Каждый год зимние снегопады становятся серьезной бедой для автомобилистов. Дорожные службы порой оказываются бессильны перед разбушевавшейся стихией. Как самому...
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