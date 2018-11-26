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Ученые пересмотрели взгляды на Марс
27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Ученые Калифорнийского технологического института выяснили, что мнение о наличии жидкой воды на Марсе основано на неверной интерпретации данных межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter. На самом деле большинство участков, где предполагалось наличие воды, сухие и безжизненные, сообщает американский журнал Science News.
Спектрометр видимого и ближнего инфракрасного излучения (CRISM) искал на Марсе гидратированные перхлораты. Они понижают температуру замерзания воды на 80 °С, что делает возможным наличие жидкой воды.
Сами перхлораты на Марсе есть – их находили аппарат Phoenix и марсоход Curiosity. Однако камера CRISM фиксировала пятна отраженного света (способ поиска веществ на поверхности) там, где их не должно быть. Алгоритмы, корректирующие такие ошибки, вносили изменения, из которых следовало наличие в этом месте перхлоратов.
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Ученые Калифорнийского технологического института выяснили, что мнение о наличии жидкой воды на Марсе основано на неверной интерпретации данных межпланетной...
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