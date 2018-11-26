Детям до 3-х лет бесплатно: Цирк «Овация» в Дзержинском ГДК

13 декабря в Дзержинском ГДК с новой программой выступит цирк «Овация».
13 декабря в Дзержинском городском доме культуры с новой программой «Волшебная круговерть» выступит цирк «Овация». Обещают целых два часа удовольствия.
В программе:
- акробаты и гимнасты;
- воздушные гимнасты на першах;
- 3D лазерное шоу Energy Man;
- шоу гигантских мыльных пузырей;
- иллюзионисты;
- человек-пружина Fiesta Slinky;
- веселое клоуны и многое другое.
Детям до трех лет вход бесплатный (к маме на колени).
Начало: в 18.00.
Цена: 8-10 рублей.