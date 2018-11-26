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Нарушений не выявлено

27.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Работниками ИНиП Дзержинского РОЧС при проведении повторных мониторингов АЗС, принадлежащей ОАО «Крутогорье-Петковичи», АЗС № 4 СЦ «Веста» и АЗС, принадлежащей филиалу «Фалько-Агро», нарушений правил пожарной безопасности выявлено не было.

Это свидетельствует о том, что руководители, вышеуказанных объектов, ответственно подошли к устранению всех ранее выявленных нарушений.

Так же с целью обеспечения контроля за уровнем пожарной безопасности проведены мониторинги лицензиатов ООО «Аристоль» и

ЗАО «Селектпроминвест» на соблюдение законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем ПА и (или) ПДЗ на объекте

ОАО «Белхим». В ходе мониторингов нарушений системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Проведенные мониторинги показали, что есть руководители, у которых вопросы пожарной безопасности стоят на самом высоком контроле.


 
 
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Работниками ИНиП Дзержинского РОЧС при проведении повторных мониторингов АЗС, принадлежащей ОАО «Крутогорье-Петковичи», АЗС № 4 СЦ «Веста» и...
 
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