﻿ Прокуратура считает недостаточной поддержку спорта для детей-инвалидов в Брестской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура считает недостаточной поддержку спорта для детей-инвалидов в Брестской области

27.11.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура выявила нарушения в работе спортивных учреждений Брестской области, внесено представление с требованием устранить недостатки. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60992.php

Прокуратура считает недостаточной поддержку спорта для детей-инвалидов в Брестской области

Прокуроры проверили, насколько эффективно в регионе реализуется госпрограмма развития физической культуры и спорта на 2016-2020 годы. Работники надзорного органа пришли к выводу, что в целом поставленные задачи решаются, однако выявлены определенные нарушения. В частности, установлены неединичные факты непроведения учебно-тренировочных занятий, отсутствия на рабочих местах тренеров-преподавателей. Недостаточной оказалась и поддержка занятий спортом для детей-инвалидов. Для них в Брестской области организованы только три группы по плаванию, одна - по настольному теннису. В Кобринском районе прекратились востребованные у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата поддерживающие занятия по спортивной игре бочче, поскольку не был найден квалифицированный тренер.

Кроме того, в отдельных районах уровень материально-технической базы организаций физкультуры и спорта не соответствовал современным требованиям. Установлены случаи непредставления спонсорам отчетов о целевом использовании безвозмездной помощи, что предусмотрено законодательством. Также не всегда принимались меры по возмещению ущерба, причиненного виновными работниками спортучреждений.

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла заместителю председателя облисполкома представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура выявила нарушения в работе спортивных учреждений Брестской области, внесено представление с требованием устранить недостатки. Такая информация...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцке за квартплату можно рассчитаться макулатурой - и так уже делают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика