Погода позволяет – в Бресте асфальтируется улица Озерная

Находится эта улица в Гершонах, когда-то почти по ней проходила граница города, дальше начиналась деревня.



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С вхождением в городскую черту дорожным службам досталась и сеть улочек между частными постройками, порой очень узких. Ведет Озерная от улицы Кирпичной до Гершонской.



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Работы по созданию нового покрытия начались две недели назад. использовалась такая же технология, как в этом месяце на 2-м Западном переулке и Задворской улице. Сначала выстилался слой дробленого кирпича и бетона, затем мощный «Caterpillar» медленно проезжал, дробя и уплотняя подушку под будущий асфальт. После него остается ровное и жесткое покрытие.



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Этим работам предшествовало то, что на простом языке называется «поднятие люков». Многие частные дома, даже давно построенные, со временем подключились к водопроводным и канализационным сетям. В этих случаях локальные сети подсоединяются к центральной магистрали, которая оказывается под асфальтом. Поэтому рабочие ДЭПа заранее разбираются с каждым люком: на какую высоту его нужно поднять. Для выравнивания используются металлические кольца.



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Во время проведения работ местные жители собрались у дороги, как раз судьба люков их беспокоила. Появление рабочего с металлоискателем Vivax их успокоило – аппарат точно определяет нахождение крышек колодцев. После этого остается лишь снять тонкий слой асфальта. В результате получается ровная поверхность, на которой и крышки колодцев видны, и дорожному движению они не мешают.



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И только после того, как разберутся с люками и подготовят подушку, прибывает асфальтоукладчик. В день проведения работ на Озерной работали специалисты ДЭПа и «Брестской строительной компании».



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Следом за укладчиками по еще дымящемуся асфальту прошлись катки, оставляя готовое для движения покрытие.



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Погода в день укладки была около нуля, без осадков. технология позволяет укладывать асфальт до температуры – 10.



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