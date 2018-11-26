ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пешеходный мост возле железнодорожного вокзала Бреста планируют оборудовать пандусом

27.11.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Об этом Zarya.by сообщил начальник Брестского отделения Белорусской железной дороги Александр Шматов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60988.php

Пешеходный мост возле железнодорожного вокзала Бреста планируют оборудовать пандусом

- В настоящее время отделением железной дороги ведется разработка проекта на демонтаж части моста (со стороны ул. Орджоникидзе) и переносу схода, в рамках которого планируется выполнение работ по устройству нового схода с моста, оборудованного специальными пандусами для спуска и подъема по лестничным маршам крупногабаритного багажа и детских колясок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60988.php

Пешеходный мост возле железнодорожного вокзала Бреста планируют оборудовать пандусом

Дополнительно, при реализации данного проекта, конструкциями аналогичного назначения планируется оборудовать и сход с моста со стороны ул. Кижеватова.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Zarya.by сообщил начальник Брестского отделения Белорусской железной дороги Александр Шматов. - В настоящее время отделением железной дороги ведется...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцке за квартплату можно рассчитаться макулатурой - и так уже делают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика