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Пешеходный мост возле железнодорожного вокзала Бреста планируют оборудовать пандусом
27.11.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Об этом Zarya.by сообщил начальник Брестского отделения Белорусской железной дороги Александр Шматов.
- В настоящее время отделением железной дороги ведется разработка проекта на демонтаж части моста (со стороны ул. Орджоникидзе) и переносу схода, в рамках которого планируется выполнение работ по устройству нового схода с моста, оборудованного специальными пандусами для спуска и подъема по лестничным маршам крупногабаритного багажа и детских колясок.
Дополнительно, при реализации данного проекта, конструкциями аналогичного назначения планируется оборудовать и сход с моста со стороны ул. Кижеватова.
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Об этом Zarya.by сообщил начальник Брестского отделения Белорусской железной дороги Александр Шматов. - В настоящее время отделением железной дороги ведется...
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