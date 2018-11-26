Пешеходный мост возле железнодорожного вокзала Бреста планируют оборудовать пандусом

Об этом Zarya.by сообщил начальник Брестского отделения Белорусской железной дороги Александр Шматов.



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- В настоящее время отделением железной дороги ведется разработка проекта на демонтаж части моста (со стороны ул. Орджоникидзе) и переносу схода, в рамках которого планируется выполнение работ по устройству нового схода с моста, оборудованного специальными пандусами для спуска и подъема по лестничным маршам крупногабаритного багажа и детских колясок.



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Дополнительно, при реализации данного проекта, конструкциями аналогичного назначения планируется оборудовать и сход с моста со стороны ул. Кижеватова.