Ситуация на переходе Мокраны-Доманово стабилизировалась

Ситуация на украинской границе с владельцами так называемых «евроблях» стабилизировалась, сообщили Zarya.by в Госпогранкомитете Беларуси.



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Напомним, вечером 26 ноября 2018 года собственники нерастаможенных автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта с украинской стороны погранперехода Мокраны-Доманово. Подобным образом люди решили выразить несогласие с недавно принятыми законопроектами № 8487 и № 8488, которые ужесточили нормы ввоза в Украину автомобилей и правила их растаможки.



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Сегодня же положение дел на украинской границе поменялось. По состоянию на 10.15 утра погранпереход Мокраны-Доманово работает в штатном режиме.

- По каналу взаимодействия дежурных служб Луцкого пограничного отряда и Брестской пограничной группы была получена информация о том, что поток транспорта на этом отрезке пошел, пропускная способность перехода восстановлена, - рассказал Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси. – Из-за всей этой истории в Мокранах и на близлежащих пунктах пропуска была усиленна смена пограничных нарядов с целью недопущения осложнения ситуации.

Чуть ранее из-за проблем с обеспечением транспортного режима со стороны украинского «Доманово» белорусские пограничники рекомендовали воспользоваться ближайшими пунктами пропуска, например, ехать через Томашовку или Олтуш. Что же насчет рейсовых автобусов, их протестующие пропускали исправно. В администрации Брестского автовокзала Zarya.by рассказали, что билеты на рейсы в украинском направлении раскупались как обычно, автобусы выезжали и возвращались в срок. Однако нет никаких гарантий, что, например, ближе к вечеру или на выходные украинские соседи опять не выйдут на «баррикады». И что в таком случае делать туристическим фирмам, которые практикуют туры в Украину. С подобным вопросом мы обратились к Светлане Мойсюк-Дранько, директору ООО «Ваш отдых».

- Самыми популярными направлениями у нас считаются Буковель и Львов, - рассказала Светлана Васильевна. – Тем не менее желающих туда съездить не так много, по сравнению с данными четырехгодичной давности. Да, мы возим своих туристов через Мокраны, но если ситуация на границе обострится, придется объезжать через Томашовку или Олтуш. Для нас это, конечно же, выльется в дополнительные расходы на топливо, ведь доведется делать крюк почти в 100 километров, но все издержки туроператор берет на себя, наши клиенты в финансовом плане не пострадают.