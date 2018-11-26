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В Бресте дорожает проезд в общественном транспорте

27.11.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В столице Беларуси и в регионах планируют поднять оплату за проезд в общественном транспорте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60986.php

В Бресте дорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость талончика вырастет на 5 копеек, следовательно, для брестчан одна поездка на автобусе или троллейбусе обойдется в 55 копеек. Если покупать билет у водителя – в 60 копеек. Тариф на проезд в коммерческих автобусах, типа 50-ки, тоже прибавит 5 копеек.

Как рассказали Zarya.by в Главном управлении торговли и услуг облисполкома, решение о подорожании тарифов уже подготовлено и находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Беларуси.

- Когда точно решение вступит в силу, мы пока не можем сказать, документ еще не утвержден Минюстом, - пояснила Елена Якимович, начальник отдела ценовой политики управления торговли. – Кроме того, на одну копейку подорожает и проезд в пригородных автобусах. Растут цены на топливо, а значит, и стоимость талончика увеличится. К слову, в Минской области уже утвердили решение о повышении тарифов.

Напомним, последний раз решение о подорожании проезда принималось в Брестской области в октябре минувшего года. Тогда цена на одноразовый талончик тоже прибавила 5 копеек и составила ровно половину рубля.

Стоимость проезда в маршрутках крайний раз менялась в августе 2017-го. Одна поездка стала дороже на 20 копеек и составила 1 рубль.

 
 
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В столице Беларуси и в регионах планируют поднять оплату за проезд в общественном транспорте. Стоимость талончика вырастет на 5 копеек, следовательно, для...
 
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