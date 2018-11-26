|
Новая "Корона" в Бресте - на месте бывшего Интерспара: когда открытие магазина?
27.11.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
И в третий раз сменилась вывеска на супер- гипер- мегамаркете на проспекте Республики в городе Бресте. Изначально это была АЛМИ, затем появился Интерспар, и вот наконец - Корона. на этот раз, кажется, уже надолго.
Внутри идут работы, невидимые глазу обывателя. А снаружи уже красуется традиционная "короновская" надпись.
Тут же и приглашение на работу - естественно, для такого огромного объекта потребуются рабочие руки.
По неподтверждённым пока сведениям (впрочем, довольно достоверным), новый торговый объект постараются открыть к 7 декабря, чтобы охватить в полной мере сезон новогодних и Рождественских продаж.
Обычно подобные мероприятия всегда привлекают внимание покупателей - посмотрим, что получится на этот раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И в третий раз сменилась вывеска на супер- гипер- мегамаркете на проспекте Республики в городе Бресте. Изначально это была АЛМИ, затем появился Интерспар, и вот...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)