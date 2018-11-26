И в третий раз сменилась вывеска на супер- гипер- мегамаркете на проспекте Республики в городе Бресте. Изначально это была АЛМИ, затем появился Интерспар, и вот наконец - Корона. на этот раз, кажется, уже надолго.



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Внутри идут работы, невидимые глазу обывателя. А снаружи уже красуется традиционная "короновская" надпись.



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Тут же и приглашение на работу - естественно, для такого огромного объекта потребуются рабочие руки.



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По неподтверждённым пока сведениям (впрочем, довольно достоверным), новый торговый объект постараются открыть к 7 декабря, чтобы охватить в полной мере сезон новогодних и Рождественских продаж.



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Обычно подобные мероприятия всегда привлекают внимание покупателей - посмотрим, что получится на этот раз.