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Новая "Корона" в Бресте - на месте бывшего Интерспара: когда открытие магазина?

27.11.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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И в третий раз сменилась вывеска на супер- гипер- мегамаркете на проспекте Республики в городе Бресте. Изначально это была АЛМИ, затем появился Интерспар, и вот наконец - Корона. на этот раз, кажется, уже надолго.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60985.php

Новая "Корона" в Бресте - на месте бывшего Интерспара: когда открытие магазина?

Внутри идут работы, невидимые глазу обывателя. А снаружи уже красуется традиционная "короновская" надпись.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60985.php

Новая "Корона" в Бресте - на месте бывшего Интерспара: когда открытие магазина?

Тут же и приглашение на работу - естественно, для такого огромного объекта потребуются рабочие руки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60985.php

Новая "Корона" в Бресте - на месте бывшего Интерспара: когда открытие магазина?

По неподтверждённым пока сведениям (впрочем, довольно достоверным), новый торговый объект постараются открыть к 7 декабря, чтобы охватить в полной мере сезон новогодних и Рождественских продаж.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60985.php

Новая "Корона" в Бресте - на месте бывшего Интерспара: когда открытие магазина?

Обычно подобные мероприятия всегда привлекают внимание покупателей - посмотрим, что получится на этот раз.

 
Теги: Брест
 
 
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И в третий раз сменилась вывеска на супер- гипер- мегамаркете на проспекте Республики в городе Бресте. Изначально это была АЛМИ, затем появился Интерспар, и вот...
 
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