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Изумрудная свадьба на Городокщине
27.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
В августе 55-летие семейной жизни отметили Петр и Зоя Шевченко (на снимке) с аг. Веремеевка. Символом этой годовщины является камень изумруд (изумруд — авт.), который символизирует верность, преданность, обладает способностью приносить гармонию в семью. Супруги не растеряли уважения друг к другу. С течением времени отношения в семье только укреплялись и становились еще более прочными. Все эти годы Петр Алексеевич и Зоя Тимофеевна бережно хранят то, что создано, и дорожат каждой прожитой вместе минутой.
Подробнее читайте в №91 от 27.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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В августе 55-летие семейной жизни отметили Петр и Зоя Шевченко (на снимке) с аг. Веремеевка. Символом этой годовщины является камень изумруд (изумруд — авт.),...
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