Зорко одно лишь сердце

39 человек в своих рядах насчитывает Городокская районная организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Итоговое собрание этой организации, объединяющей в своих рядах не утративших оптимизма и активной жизненной позиции слабовидящих и незрячих людей, состоялось в пятницу, 23 ноября, в Городокском ГДК.





Перед членами райорганизации держал отчет ее председатель Вячеслав Ильин. Он отметил, что в течение года во взаимодействии с облорганизацией ОО «БелТИЗ», районными властями, основным социальным партнером — ТЦСОН — проделана значительная работа по реабилитации и адаптации людей с ослабленным зрением, создании для них безбарьерной среды. Желающие смогли пройти курс реабилитации в отделении реабилитации в Витебском областном доме для престарелых и инвалидов; на перекрестке улиц Пролетарской и Красноармейской озвучен еще один светофор; в отделении дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН есть необходимые для реабилитации и адаптации тифлотехнические средства, работают кружки.

Самым значительным и масштабным мероприятием уходящего года Вячеслав Александрович назвал пятый международный музыкальный форум «Мост дружбы», прошедший в районном центре. Планируется, что в следующем году он пройдет в расширенном формате на прежнем месте, в г. п. Езерище, но уже в обновленном Доме культуры.

Импульс к развитию, самосовершенствованию незрячим и слабовидящим людям дают множество мероприятий, экскурсий, паломнических поездок, волонтерская поддержка. Организация работает в тесном сотрудничестве с райсоветом ветеранов, райорганизацией БРСМ и другими общественными объединениями. Продолжается сотрудничество с Невельской и Великолукской межрайонными и Псковской облорганизацией Всероссийского общества слепых, Октябрьской районной г. Минска, Лепельской, Поставской райорганизациями БелТИЗ. К слову, с концертной программой к городокским товарищам приехали соседи из Витебской городской организации БелТИЗ.

Светлана ЯКОВЛЕВА.