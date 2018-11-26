С 75-летием освобождения района ветерана войны Евгения Далецкого поздравило руководство района

В рамках празднования 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков председатель райисполкома Андрей Горбачев, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков посетили ветерана Великой Отечественной войны Евгения Далецкого, который сейчас находится на лечении в центральной районной больнице.

Руководство района тепло поздравило Евгения Алексеевича с праздником, поблагодарив за вклад в освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков и вручив подарок от районной организации РОО «Белая Русь».













Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.