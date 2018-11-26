|
Пожар на ул. Первомайской в Мозыре, пострадавший от ожогов мужчина спустя время скончался в больнице
25 ноября спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Первомайская в городе Мозыре.
По прибытии к месту вызова первых подразделений происходило открытое горение в жилой комнате дома.
При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате был обнаружен и спасен мужчина 1971 года. Мужчина был безработным и как оказалось, проник в дом самовольно. Пострадавший был передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми, с ожогами 1-3 степени (25% тела), госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.
В результате пожара уничтожено имущество в жилой комнате, повреждены стены и потолочное перекрытие внутри жилого дома.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Проверку проводит следственно-оперативная группа.
Позже стало известно (источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар на ул. Первомайской в Мозыре, пострадавший от ожогов мужчина спустя время скончался в больнице
25 ноября при пожаре жилого дома в городе Мозыре от ожогов пострадал неработающий мужчина 1971 года рождения. Спустя время пострадавший скончался в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)