Пожар на ул. Первомайской в Мозыре, пострадавший от ожогов мужчина спустя время скончался в больнице

25 ноября спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Первомайская в городе Мозыре.По прибытии к месту вызова первых подразделений происходило открытое горение в жилой комнате дома.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате был обнаружен и спасен мужчина 1971 года. Мужчина был безработным и как оказалось, проник в дом самовольно. Пострадавший был передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми, с ожогами 1-3 степени (25% тела), госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.

В результате пожара уничтожено имущество в жилой комнате, повреждены стены и потолочное перекрытие внутри жилого дома.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Проверку проводит следственно-оперативная группа.