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Налоги, цифровизация и энергетика: в Минске встретились премьеры стран ЕАЭС

27.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Во вторник в Минске собрались премьер-министры стран ЕАЭС и вице-премьер Армении. В столице Беларуси началось заседание межправительственного совета организации. Корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин узнал, о чем говорили на встрече.

Рабочий день премьер-министров Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и вице-премьера Армении начался во Дворце независимости. На встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко обсуждался один из важнейших для Союза вопросов – снятие барьеров в торговле.  

При создании ЕАЭС на то, чтобы убрать все ограничения в движении товаров, капиталов и рабочей силы, отводилось 10 лет. Заканчивается уже четвертый год формирования общего пространства, свободного от преград. Можно подводить предварительные итоги, чтобы уверенно двигаться дальше.

«Я посмотрел, мы страдаем одной и той же болезнью, Дмитрий Анатольевич, и главы государств, и главы правительств – очень много вопросов к обсуждению на подобных совещаниях. Как бы мы вот ни старались уменьшить, урезать повестку – не получается», – пошутил на заседании президент Беларуси Александр Лукашенко.

После Заседания Евразийского межправсовета в узком составе к главам делегаций присоединились министры и эксперты.

Цифровая повестка ЕАЭС, взаимодействие в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, экономике и финансах – это основные вопросы, которые во вторник обсуждали в Минске. Кроме того, внимание уделили налоговой политике, регулированию продаж алкоголя в союзе и формированию общего рынка газа.

Главам правительств ЕАЭС представили совместные прогнозы развития АПК, баланса спроса и предложения стран союза по сельскохозяйственной продукции и продовольствию на 2018-2019 годы. В Минске также обсудят, каким образом можно стимулировать производство и использование электромобилей.

Планируется также, что в Минске будет подписан Меморандум об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Документ предусматривает совместную работу по таким направлениям, как гос.закупки, конкурентная политика и антимонопольное регулирование, цифровая экономика, сотрудничество в сфере налоговой политики и защита прав потребителей. 

Напомним, что в Евразийский союз входят пять стран СНГ. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Государства евразийской пятерки занимают одну седьмую часть суши. Это 20 миллионов квадратных километров. Огромная территория богата полезными ископаемыми, запасами нефти и природного газа. А также пресной водой. В ЕАЭС проживает более 180 миллионов человек.

Взаимная торговля между странами с января по сентябрь этого года превысила 44 миллиарда долларов.

Граждане государств Евразийской пятерки могут работать в любой стране объединения на равных условиях. Им не нужны патенты, визы или приглашения на работу. Дипломы, полученные на родине также действительны в любой стране союза, за исключением юридического, педагогического и медицинского – образование по этим специальностям нужно дополнительно подтверждать.

В прошлом году трудовые мигранты из стран Союза получили доступ к бесплатной медицинской помощи. Например, в России они могут оформить полис обязательного страхования и прикрепиться к любой поликлинике.



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Теги: Минск
 
 
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Главы делегаций обсудили ряд актуальных вопросов, включая цифровую повестку, налоговую политику и взаимодействие в различных областях.
 
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