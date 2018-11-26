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"Доволен твоей игрой за исключением некоторых моментов". Лукашенко встретился с Соболенко

27.11.2018 14:37 — Разное | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоялась по просьбе спортсменки, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава государства поздравил Арину Соболенко с успешным проведением прошедшего спортивного сезона. «Молодец! Прошлый сезон — я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо», — отметил Александр Лукашенко.

Одновременно президент подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис. Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов как со стороны болельщиков, так и государства.

Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко удачного следующего сезона и плодотворной подготовки к нему.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоялась по просьбе спортсменки,...
 
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