|
Минское "Динамо" выставило на драфт отказов Степанова и Казионова
Два форварда «Динамо» Андрей Степанов и Денис Казионов помещены на драфт отказов, сообщает официальный
Напомним, что согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.
Денис Казионов сыграл в этом сезоне 26 матчей и набрал 8 (5+3) очков при -10 по системе «плюс/минус».
Андрей Степанов провел 26 поединков, заработав 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности -4.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два форварда «Динамо» Андрей Степанов и Денис Казионов помещены на драфт отказов, сообщает официальный сайт «зубров».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)