Два форварда «Динамо» Андрей Степанов и Денис Казионов помещены на драфт отказов, сообщает официальный сайт «зубров».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Денис Казионов сыграл в этом сезоне 26 матчей и набрал 8 (5+3) очков при -10 по системе «плюс/минус».

Андрей Степанов провел 26 поединков, заработав 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности -4.