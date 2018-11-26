Попали по рубке. Появилось фото пробитой брони украинского катера

Фотографию пробоины в украинском бронекатере от огня российского пограничного корабля ФСБ ПСКР «Изумруд» опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель» .



Фото: @new_militarycolumnist

Известно, что после обстрела «Бердянск» потерял ход. Пострадали украинские моряки — Киев сообщает о шести раненых, Москва — о трех. Любопытно, что на опубликованном ранее видео РИА «Новости» Крым пробоину в украинском бронекатере не показали.

Напомним, 25 ноября российские пограничники применили оружие против корабельной группы ВМС Украины в Керченском проливе. По предварительной информации, стреляли из бортового вооружения корабля ФСБ ПСКР «Изумруд».

«Изумруд» вооружен шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установкой АК-630 и двумя крупнокалиберными 12,7 мм пулеметами «Корд». Для обоих этих образцов вооружения противопульная алюминиевая броня украинского катера «Гюрза-М» не является серьезной преградой.