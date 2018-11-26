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Попали по рубке. Появилось фото пробитой брони украинского катера
Фотографию пробоины в украинском бронекатере от огня российского пограничного корабля ФСБ ПСКР «Изумруд» опубликовал Telegram-канал
Известно, что после обстрела «Бердянск» потерял ход.
Напомним, 25 ноября российские пограничники
«Изумруд» вооружен шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установкой АК-630 и двумя крупнокалиберными 12,7 мм пулеметами «Корд». Для обоих этих образцов вооружения противопульная
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Противопульная броня не смогла защитить экипаж.
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