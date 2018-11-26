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В Каменце горела баня
27.11.2018 13:44 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Сообщение о загорании в частной бане в райцентре поступило в РОЧС 27 ноября в 06.22. По прибытии к месту вызова спасателями установлено горение перекрытия строения размерами 12х3 метров. Пожар ликвидировали в течении 15-ти минут. Огнем частично повреждено перекрытие на площади 3м². Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Сообщение о загорании в частной бане в райцентре поступило в РОЧС 27 ноября в 06.22. По прибытии к... Сообщение В Каменце горела баня появились сначала на Новости...
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