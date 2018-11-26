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Частые пожары – вина курильщиков

27.11.2018 13:42 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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С началом осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении. А все потому, что не хочется выходить покурить на улицу, как летом. И если в теплое время года пьяный курильщик мог уронить горящую сигарету на улице, то сейчас она падает на постель в доме.

Злополучная сигарета может быть одна, а жертв пожара, вызванного ею, сразу несколько. Поэтому наивно было бы полагать, что проблема «неосторожного курения в постели» вас лично никогда не коснется. Пожары по вине пьяных курильщиков происходят практически каждый день. События с гибелью людей развиваются по одному сценарию: выпил – закурил – уснул – не проснулся.

Курильщики полагают, что ситуация находится у них под контролем. Однако люди, находясь в нетрезвом состоянии, теряют контроль над своими действиями и поступками. И в итоге ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и безопасность своих близких и соседей.

Как известно, температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-400 градусов, время ее тления может достигать 20 минут. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления способен привести к пожару. К смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а токсичные продукты горения. Смертельную дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты. По статистике, более 80% от числа погибших на момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения и большинство таких пожаров случаются в ночной промежуток времени.

Райотдел МЧС обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту. Курение в постели – опасно для жизни! Помните, ваша безопасность – в ваших руках! В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.

 
 
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  С началом осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении. А все потому,... Сообщение Частые...
 
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