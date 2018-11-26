"Для моей семьи это очень большая сумма". Кассир банка выдала в обменнике лишние 960 рублей

Кассир обменного пункта одного из минских банков обнаружила в конце смены недостачу в 27 тысяч российских рублей. Она проанализировала все операции и выяснила, что в два часа ночи выдала клиенту лишние 960 белорусских рублей. «Для моей семьи это очень большая сумма», — жалуется женщина и просит отозваться человека, забравшего деньги.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— С 22 по 23 ноября я работала в обменном пункте на вокзале, и в конце рабочего дня при пересчете кассы обнаружила недостачу. В переводе на белорусские — 960 рублей, для моей семьи это очень большая сумма, — рассказывает девушка.

Проанализировав все операции, кассир выяснила, что допустила ошибку в 01.40 ночи. В тот момент клиент передал ей 3050 российских рублей для обмена на белорусские рубли. Однако девушка провела операцию на 30050 рублей

— Клиенту была озвучена сумма, он с ней согласился. Затем, не пересчитывая деньги возле кассы, ушел в неизвестном направлении. В итоге мужчина вместо 96 рублей получил 960 рублей, — добавляет кассир.

По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что у клиента в кошельке лежал паспорт гражданина Республики Беларусь. «На вид парень 22−26 лет, волосы и брови темные. Куртка черная, коричневые сапоги», — описывает клиента девушка и просит его выйти на связь.

В банке информацию о недостаче подтвердили.

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