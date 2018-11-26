В Ленинградской области BMW с белорусскими номерами вылетел в кювет и несколько раз опрокинулся

Водитель и два пассажира пострадали при опрокидывании легковушки в кювет в Кингисеппском районе Ленобласти (Россия). Об этом сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.





Авария произошла в ночь на 27 ноября. По предварительной информации, 63-летний водитель BMW ехал по трассе «Нарва» со стороны Ивангорода в Кингисепп. На 131-м километре дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль несколько раз опрокинулся и врезался в деревья.

В результате ДТП водитель и два пассажира — мужчина и женщина — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.













Как сообщает издание « Кингисепп сегодня », на BMW были установлены белорусские регистрационные знаки.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.