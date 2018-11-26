В Полоцке за квартплату можно рассчитаться макулатурой - и так уже делают

В Полоцке придумали оригинальный метод оплаты услуг ЖКХ: горожане могут сдавать макулатуру в счет квартплаты. Как это действует и популярен ли такой способ оплатить сумму в жировке, TUT.BY узнал в местном ЖКХ.



Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если у вас дома накопилось не менее 50 кг макулатуры, то к вам по заявке приедут коммунальники и заберут ненужную бумагу. Информацию о количестве сданной макулатуры передадут в расчетно-кассовый центр, и там эту сумму высчитают из квартплаты.

Макулатура стоит 15 копеек за килограмм. Значит, за 50 кг выходит 7 рублей 50 копеек. При этом оплата «двушки» в отопительный сезон в среднем в регионе обходится в 40 рублей. То есть, чтобы погасить квартплату полностью, нужно собрать более 250 кг макулатуры.

По словам начальника участка сбора и переработки вторсырья «ЖКХ города Полоцка» Ольги Матвеевой, есть горожане, которые оплачивают так хотя бы часть суммы в жировке:

— Есть люди, кто уже не раз собирал макулатуру в счет квартплаты. Все же лучше книжки и журналы, газеты, коробки, какие-то ненужные бумаги сдать на вторсырье, чем выбросить в мусор. Чаще всего сдают книги и журналы — это, наверное, уже становится немодным: любая информация теперь есть в интернете, поэтому люди и избавляются в квартирах от печатных изданий.

Кроме макулатуры коммунальники также собирают стеклобой (11 копеек за кг), пластик (10 копеек за кг) и ненужные электроприборы (25 копеек за кг). В городе работают 10 стационарных и один передвижной пункт приема вторсырья. Но там людям просто оплачивают за вторсырье наличными, в счет квартплаты оно не идет, пояснила Ольга Матвеева.