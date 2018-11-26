Минчан зовут на варежковый полумарафон с тающей дистанцией

В Минске 2 декабря пройдет Варежковый полумарафон с тающей дистанцией. Цель благотворительного пробега — собрать средства на работу спортивного клуба «Крылья Ангелов», который объединяет семьи с детьми с инвалидностью и спортивных волонтеров.



Фото: Лиза Тимашкова

Стартует забег в 11.00 от крыльца Минского городского дворца культуры (ул. Маяковского, 129).

— Это второй по счету Варежковый полумарафон с тающей дистанцией, — объясняют организаторы. — Первый прошел год назад и начался с мешка разноцветных варежек, которые нам подарили предприниматели с рынка Ждановичи. Варежки тогда заменили медали финишеров: каждый участник пробежки получил в подарок приглянувшуюся ему пару рукавичек. Тогда же мы придумали тающую дистанцию как способ объединить в одной пробежке и сильных спортсменов, и новичков. На этот раз разноцветных рукавичек не будет, но тема забега будет раскрыта другим способом.

Какой принцип у тающей дистанции? Участники бегут по прямой, разворачиваются и возвращаются к финишу по тому же маршруту. Старт общий, но соревнование за лидерство длится только до разворота. Тот, кто первым до него добегает, получает варежку лидера и возвращается на начало дистанции. Получается, теперь он бежит навстречу другим участникам — и как только те встретят лидера с варежкой, должны развернуться и тоже бежать к финишу. Таким образом, всю дистанцию преодолеет только один, самый быстрый участник. А последний бегун пробежит около 8 км.

Благотворительный взнос за участие — 10 рублей, зарегистрироваться можно по ссылке .