|
Что такое «Школа Активного Гражданина»?
27.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
В 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования нашей республики каждый четвертый четверг месяца проводится Единый день информирования под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». В этот день школы приглашают государственных и общественных деятелей, представителей органов государственного управления, депутатов.
22 ноября для учащихся VIII-XI классов в Дрибинской и Пудовнянской школах был организован Единый день информирования по теме «Беларусь. Социально-экономические и общественнополитические события ноября».
В Пудовнянской средней школе с ребятами провел встречу Александр Ковалев, председатель Черневского сельского Совета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования нашей республики каждый четвертый четверг месяца проводится Единый день информирования под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)