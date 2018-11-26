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Мужчина в Гомеле выстрелил из пневматического пистолета в соперника, возбуждено уголовное дело

27.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Мужчина в Гомеле выстрелил из пневматического пистолета в соперника, возбуждено уголовное дело

В Гомеле за злостное хулиганство задержан мужчина, стрелявший из пневматического пистолета, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Несколько компаний отдыхали в сквере имени А. Громыко областного центра поздним вечером. 38-летний рабочий из Брестской области, повышающий в Гомеле профподготовку, в одной из них заметил женщину, с которой, как он считал, у них ранее были романтические отношения. Дама была в сопровождении другого мужчины - 43-летнего гомельчанина.

"В порыве нахлынувших чувств гость из соседней области высказал женщине весьма нелицеприятные вещи. Ее новый кавалер простить такого хамства в своем присутствии не мог. Завязалась словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Затем гомельчанин достал пистолет и произвел выстрел в направлении соперника, после чего размахивал ножом", - рассказал Игорь Гришкевич.

Сотрудники патрульно-постовой службы милиции Центрального РОВД доставили участников конфликта для разбирательства в райотдел милиции. У стрелявшего был обнаружен пневматический пистолет Stalker и перочинный нож.

В отношении жителя областного центра Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство). Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.


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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле за злостное хулиганство задержан мужчина, стрелявший из пневматического пистолета, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель...
 
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