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В Жлобинском районе проходит акция "Жизнь дороже шин!"

27.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе проходит акция "Жизнь дороже шин!"

В период с 26 ноября по 6 декабря на территории Жлобинского района проходит республиканская профилактическая акция "Жизнь дороже шин!" 

С приходом холодов у автолюбителей появляется ряд проблем, связанных с погодными условиями. Это и низкая температура, и гололед, и снежные заносы, которые таят в себе не меньше опасностей, чем обледенелая дорога. Многолетняя практика показывает, что с приходом холодов количество аварий увеличивается. 

Пункт 2071 ПДД гласит: «При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 ПДД.

Согласно пункта 25 приложения 4: «Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками ”М+S“, ”M&S“, ”M.S“, ”M S“ или ”All seasons“, во время эксплуатации на указанном покрытии имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 4 мм.

Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена частью 5 статьи 18.22 КоАП (иные нарушения ПДД) и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по части 3 статьи 18.12 КоАП (управление транспортным средством, имеющим неисправности) – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 18.12 КоАП, повторно в течение одного года, после наложения административного взыскания за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по части 9 статьи 18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении.

Многолетняя практика опытных водителей свидетельствует о том, что правильная оценка дорожных условий, умелое применение приемов управления, своевременный контроль технического состояния автомобиля и четкое выполнение требований Правил дорожного движения позволяют уверенно чувствовать себя на зимней дороге.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

Также на сайте читайте о том, на что нужно обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме

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В период с 26 ноября по 6 декабря на территории Жлобинского района проходит республиканская профилактическая акция "Жизнь дороже шин!"  С приходом...
 
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