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В Украине вводится военное положение на 30 дней
27.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Украине вводится военное положение на 30 дней, а не на два месяца, как было заявлено изначально. Решение после выдвинутой инициативы Петра Порошенко приняла Верховная рада. Напомним, оно связано с инцидентом в Керченском проливе.
Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.
В воскресенье, по сообщениям ФСБ России, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили российскую границу. Они не реагировали на требования об остановке, суда задержали с применением оружия. Ночью в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое созвали по инициативе сразу двух сторон: украинской и российской. Уголовные дела после инцидента возбуждены и в Киеве, и в Москве.
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В Украине вводится военное положение на 30 дней, а не на два месяца, как было заявлено изначально. Решение после выдвинутой инициативы Петра Порошенко...
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