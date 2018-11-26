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Съезд фуры со свеклой в кювет попал на камеру видеорегистратора
27.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Момент съезда в кювет грузовика с сахарной свеклой на трассе Р43 недалеко от деревни Селище Слуцкого района попал камеру видеорегистратора.
Видео сайту SlutskGorod прислал читатель Роман Александров. Со слов автора, водитель большегруза «хотел остановиться на обочине, но что-то пошло не так».
По предварительной информации, водитель серьёзно не пострадал.
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Момент съезда в кювет грузовика с сахарной свеклой на трассе Р43 недалеко от деревни Селище Слуцкого района попал камеру видеорегистратора.
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