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Стартовала республиканская профилактическая акция ГАИ «Жизнь дороже шин!»

27.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Стартовала республиканская профилактическая акция ГАИ «Жизнь дороже шин!»Акция продлится до 6 декабря. Ее цели – предупреждение и профилактика ДТП в зимний период, пропаганда использования зимних шин, а также минимизация негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения.

Об этом сегодня шла речь на тематической пресс-конференции, участие в которой принял старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД подполковник милиции Станислав Соловей.

– В эти дни будет организована широкая информационно-разъяснительная работа в СМИ и среди владельцев транспортных средств об основных сезонных рисках и угрозах безопасности, – рассказал Станислав Иванович. – Сотрудники ГАИ выступят в трудовых коллективах и в автотранспортных организациях, где напомнят о правилах безопасного дорожного движения в зимних условиях, требованиях ПДД, предусматривающих обязательное оборудование транспортных средств зимними шинами в период с 1 декабря по 1 марта.

В рамках акции 30 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зима» на колесах – не будет заносов!», посвященный теме подготовки автотранспорта к эксплуатации в зимних условиях.

Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

К слову, зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При этом они должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

– Начиная с первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации, – отметил специалист. – За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины. Если остаточная величина рисунка протектора менее 4 мм, то водителя ждет предупреждение или штраф до 1 базовой величины. В случае повторения в течение года такого же нарушения штраф составит от 2 до 5 базовых величин.

Помимо обязательного оборудования автотранспорта зимними шинами, Станислав Соловей рекомендовал водителям планировать время на поезку с учетом прогрева автомобиля и более медленного скоростного режима, быть предельно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также помнить об увеличении дистанции между автомобилями при движении на скользких участках дорог.

mvd.gov.by

 

 
 
Ссылка на источник 91
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Акция продлится до 6 декабря. Ее цели – предупреждение и профилактика ДТП в зимний период, пропаганда использования зимних шин, а
 
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