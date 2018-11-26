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На поле под Минском появился самый большой в мире QR-код

27.11.2018 15:27 — Разное | Tut.by  
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Гигантский QR-код размером 300 на 300 метров появился на убранном поле под Минском. Его создатели утверждают, что их код — самый большой в мире и планируют подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.


Изображение: SpurIT

Огромное изображение появилось усилиями компаний SpurIT и «Технологии земледелия», а также агрокомбината «Ждановичи». Код делали специально, чтобы побить предыдущий рекорд. Подготовка к проекту заняла около двух месяцев. 

— Было желание сделать что-то масштабное, чтобы при этом прославить не только нашу команду, но и страну, — рассказал Евгений, директор SpurIT. — Вообще говоря, сейчас не только мы, но и другие отечественные компании прикладывают немало усилий, чтобы закрепить за Беларусью имидж IT-державы. Вот тогда мы и придумали, как как совместить эти два фактора. Так появилась идея масштабного QR-кода.


Фото: SpurIT

— Текущий рекорд был зафиксирован в Китае в 2015 году, — объяснил Владислав, менеджер проекта — Тот рекордный QR-код составлял 190 метров в длину и 190 метров в ширину. Поэтому нам было достаточно сделать код размером 200 на 200 метров. Тем не менее, мы решили подойти к этому делу основательно, и в итоге создали код 300 на 300 метров.

Рекорд ставили на тракторе с сочлененной рамой мощностью 550 л.с. с 12-метровым культиватором. Благодаря специальному программному обеспечению и данным со спутника, трактор двигался автономно с точностью в 4 см.

В итоге площадь QR-кода составила 90 343 квадратных метров, длина пропаханной области превысила четыре километра. На изображении 36 элементов, все они с разной геометрией. Код состоит из 25 полос по 12 метров в ширину.


Фото: SpurIT

Фото: SpurIT

Фото: SpurIT

Сам код ведет на страницу в интернете, на которой можно помочь благотворительным проектам. В планах у создателей огромного изображения — получить сертификат Книги рекордов Гиннесса, который подтвердит, что их QR-код — самый большой в мире.

 
 
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