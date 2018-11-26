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Не говорите потом, что не знали. Билеты на концерт Меладзе, который пройдет через год, в продаже

27.11.2018 15:26 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в продажу поступили билеты на концерт Валерия Меладзе, который вернется в белорусскую столицу 6 ноября 2019 года.


Фото: imdb.com

Валерий Меладзе покоряет публику своим сильным голосом с бархатным тембром. Сочетание пылкого грузинского темперамента с интеллигентностью, качественный репертуар из лирических баллад, вокал редкого диапазона — можно сказать, что артист был просто обречен на успех. Уже одна из первых песен «Не тревожь мне душу, скрипка» стала суперхитом, а дебютный альбом «Сэра» — бестселлером. Спустя много лет, в 2014-м, авторитетный журнал «Афиша» включил пластинку в список «30 лучших российских поп-альбомов».

Дальше — больше. Каждый релиз исполнителя состоял из стопроцентных хитов, которые до сих пор поют в караоке: «Актриса», «Самба белого мотылька», «Красиво», «Салют, Вера!», «Текила-любовь», «Океан и три реки», «Притяженья больше нет», «Параллельные», «Небеса», «Свободный полет».

Даже на пике славы Валерий Меладзе продолжает творить, не останавливаясь на достигнутом успехе: свежие хиты «Любовь и млечный путь», «Прощаться нужно легко», «Свобода или сладкий плен» обещают стать новой классикой.

Звездный исполнитель уже два сезона участвует в качестве наставника в телепередаче «Голос. Дети». И своим подопечным Меладзе помогает не только в рамках проекта: во время прошлого концерта в нашей столице он пригласил на сцену юную минчанку Стефанию Соколову, которая под его руководством дошла до финала шоу. Валерий и Стефания дуэтом исполнили композицию «Девушки из высшего общества».

Любопытно, что в 2017 году Меладзе выступал в Минск-Арене ровно 6 ноября.

Когда: 6 ноября 2019 года, 20.00.

Где: .

Сколько: от 38 до 173 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группировки «Ленинград», который пройдет уже 1 декабря. Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 30 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в продажу поставили билеты на концерт Валерия Меладзе, который вернется в белорусскую столицу 6 ноября 2019 года.
 
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