Посмотрите, кто стал мисс и мистером Минского полумарафона

В Минске назвали победителей конкурсов полумарафона в 2018 году, рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики .



Фото: bfla.eu

Титул мисс Минского полумарафона отдали Веронике Зимницкой, которая пробежала дистанцию в 5,5 км. В забеге она участвовала второй раз.

— В следующий раз я планирую преодолеть 10,55 км, а через год — полумарафон. На бег меня мотивируют мои родные, мои коллеги, множество постов в социальных сетях и, конечно же, победы белорусских легкоатлетов на международных аренах, — рассказала девушка.



Фото: bfla.eu

Мистером Минского полумарафона в этом году стал Ростислав Чистяков, который также преодолел самую короткую дистанцию:

— Из-за массовости и потому, что многие мои знакомые зарегистрировались именно на эту дистанцию, — объяснил он.

На старт полумарафона он выходил в третий раз.



Фото: bfla.eu