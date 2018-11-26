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Посмотрите, кто стал мисс и мистером Минского полумарафона
В Минске назвали победителей
Титул мисс Минского полумарафона отдали Веронике Зимницкой, которая пробежала дистанцию в 5,5 км. В забеге она участвовала второй раз.
— В следующий раз я планирую преодолеть 10,55 км, а через год — полумарафон. На бег меня мотивируют мои родные, мои коллеги, множество постов в социальных сетях и, конечно же, победы белорусских легкоатлетов на международных аренах, — рассказала девушка.
Мистером Минского полумарафона в этом году стал Ростислав Чистяков, который также преодолел самую короткую дистанцию:
— Из-за массовости и потому, что многие мои знакомые зарегистрировались именно на эту дистанцию, — объяснил он.
На старт полумарафона он выходил в третий раз.
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В Минске назвали победителей конкурсов полумарафона в 2018 году.
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