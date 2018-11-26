Сегодня «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж хэтчбека XRay нового модельного года. В России автомобиль представлен в четырех комплектациях с возможностью выбора опциональных пакетов и тремя вариантами силовых агрегатов.





У машин 2019 модельного года на 25 мм увеличена длина салона, что обеспечило дополнительное пространство для пассажиров на заднем ряду. Вдобавок в России XRay в базовой комплектации стал на 40 тыс. рублей доступнее — теперь начальная стоимость составляет 589 900 рублей, что по нынешнему курсу эквивалентно 8830 долларам. Новая стартовая комплектация Standard включает две фронтальные подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте на подъеме, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, центральный замок, легкую атермальную тонировку стекол, наружные зеркала в цвет кузова с указателями поворота и штампованные 15-дюймовые колесные диски. Двигатель — объемом 1,6 л (106 лошадиных сил) в паре с «механикой».

Немного доступнее стал XRay в исполнении Comfort (от 10 350 долларов). Начиная с этой версии, для «пятидверки» доступен также 122-сильный мотор 1,8 л в паре с «механикой» (от 10 725 долларов) или «роботом» (+ 375 долларов). В перечень оборудования входит многофункциональный руль, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал и задние электростеклоподъемники.





Наиболее оснащенная версия Luxe с пакетом Prestige (от 11 625 долларов) включает круиз-контроль и ограничитель скорости (только для версии с 1,8-литровым мотором), камеру заднего вида, мультимедиа-систему с навигатором, усиленную тонировку задних стекол.