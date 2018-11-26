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Доставленные с Луны образцы грунта продаются на аукционе за $1 млн
27.11.2018 15:28 — Разное | Аргументы и факты
Три камня диаметром от 1 мм до 2 мм годами хранились в частной коллекции. Это единственный в мире образец лунного грунта, который можно приобрести законно.
Впервые камни были выставлены на торги в 1933 году вдовой академика Сергея Павловича Королева, основателя советской космической программы. Ей камни были подарены советским правительством. Лот приобрел коллекционер из США примерно за $500 тыс.
На нынешних торгах предварительная стоимость лота составляет $1 млн.
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Три камня диаметром от 1 мм до 2 мм годами хранились в частной коллекции. Это единственный в мире образец лунного грунта, который можно приобрести законно.
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