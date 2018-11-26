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На пожаре в Кореличском районе погибла пенсионерка
27.11.2018 15:19 — Разное | Аргументы и факты
Сообщение о пожаре в деревне Озерское в службу МЧС поступило вечером 26 ноября.
Горел жилой дом в деревне Озерское Кореличского района. К моменту прибытия спасателей, дом горел открытым пламенем. Внутри дома под обгоревшими обломками строительных конструкций было обнаружено тело погибшей женщины, пишет
Выяснилось, что дом принадлежал 62-летней пенсионерке, постоянно проживающей в Минске. Использовался он под дачу.
По словам свидетелей, хозяйка и ее супруг приехали сюда на выходные. В воскресенье муж уехал, а жена осталась.
Причина пожара устанавливается.
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Причина пожара устанавливается.
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