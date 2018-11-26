На пожаре в Кореличском районе погибла пенсионерка

Сообщение о пожаре в деревне Озерское в службу МЧС поступило вечером 26 ноября.

Горел жилой дом в деревне Озерское Кореличского района. К моменту прибытия спасателей, дом горел открытым пламенем. Внутри дома под обгоревшими обломками строительных конструкций было обнаружено тело погибшей женщины, пишет БЕЛТА.

Выяснилось, что дом принадлежал 62-летней пенсионерке, постоянно проживающей в Минске. Использовался он под дачу.

По словам свидетелей, хозяйка и ее супруг приехали сюда на выходные. В воскресенье муж уехал, а жена осталась.

Причина пожара устанавливается.