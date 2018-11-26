Крупнейший в России производитель детского питания может быть продан Danone



фото: park.in.

Если сделка состоится, французская компания будет контролировать 40% российского рынка. Еще 20% приходится на долю американской PepsiCo.

О переговорах между Danone и липецким АО «Прогресс», выпускающим продукцию под брендами «Фрутоняня» и «Малыш», сообщает «Коммерсантъ» .

Стоимость актива оценивается в 530 млн долларов. В случае, если сделка состоится, Danone нарастит свою долю на российском рынке детского питания более чем вдвое. В результате она достигнет 40%.

«Прогресс» занимает почти 25% рынка детского питания. На долю Danone, выпускающей детское питание «Тема» и «Растишка», приходилось 15% рынка. Второе место с долей в 20% занимала PepsiCo, производящая «Агушу».

Владельцем 100% АО «Прогресс» является компания «Прогресс капитал». Пакет в 39,28% в ней принадлежит Светлане Борцовой, 35% — Ольге Белявцевой. Обе они входят в рейтинг 25 богатейших женщин России Forbes — 2018. Состояние Борцовой Forbes оценил в 260 млн долларов, Белявцевой — в 500 млн долларов.