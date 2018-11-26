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Крупнейший в России производитель детского питания может быть продан Danone
27.11.2018 15:30 — Разное | Ежедневник
фото: park.in.
Если сделка состоится, французская компания будет контролировать 40% российского рынка. Еще 20% приходится на долю американской PepsiCo.
О переговорах между Danone и липецким АО «Прогресс», выпускающим продукцию под брендами «Фрутоняня» и «Малыш», сообщает
Стоимость актива оценивается в 530 млн долларов. В случае, если сделка состоится, Danone нарастит свою долю на российском рынке детского питания более чем вдвое. В результате она достигнет 40%.
«Прогресс» занимает почти 25% рынка детского питания. На долю Danone, выпускающей детское питание «Тема» и «Растишка», приходилось 15% рынка. Второе место с долей в 20% занимала PepsiCo, производящая «Агушу».
Владельцем 100% АО «Прогресс» является компания «Прогресс капитал». Пакет в 39,28% в ней принадлежит Светлане Борцовой, 35% — Ольге Белявцевой. Обе они входят в рейтинг 25 богатейших женщин России
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Если сделка состоится, французская компания будет контролировать 40% российского рынка. Еще 20% приходится на долю американской PepsiCo.
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