Считается, что только деревянным домам свойствен уникальный микроклимат и своя особенная атмосфера. Но наряду с достоинствами, срубы не лишены недостатков, и одним из самых существенных является усадка дома. Считается, что минимизировать этот минус удается лишь в домах из клееного бруса. Однако европейские инженеры пошли дальше и предлагают строить «монолитные» деревянные дома из специальных панелей, полностью исключающих все проблемы с деревом.



Фото: laminatedtimbersolutions.be/nl

В Европе новый материал называется CLT (Cross Laminated Timber), что переводится как перекрестно-слоеные деревянные материалы — многослойные панели из древесины.



Фото: clthouse.com

Из него изготавливаются несущие опоры и балки, плиты перекрытий и стеновые панели. Можно встретить и другие названия технологии — Cross Lam-панели и Х-lam панели.

Первые образцы были разработаны в Швейцарии в начале 1990-х годов, но первое массовое производство появилось в Австрии только в начале 2000-х. Теперь CLT-панели производят в Германии, Швейцарии, Великобритании, Канаде, скандинавских странах и России.



Фото: laminatedtimbersolutions.be

Обычно для их изготовления используется древесина хвойных пород. Высушенные деревянные ламели (доски) от 10 до 45 мм толщиной под давлением перекрестно наклеиваются друг на друга. Перекрестная склейка обеспечивает полное отсутствие внутренних напряжений и деформаций материала, повышенную прочность, высокие характеристики сопротивляемости сжатию и растяжению. Производители заявляют, что материал является экологически чистым, так как для склейки используются безопасные для здоровья человека клеевые составы. Этот метод позволяет использовать для производства доски относительно небольшого размера из недорогой древесины и при этом гарантирует безупречное качество самих панелей.

Как правило, ширина плит составляет 0.6, 1,2 или 2,95 м (до 4 м), длина может достигать 24 м, а толщина — до 0.5 м. Помимо склеивания, для крепления слоев используются также гвозди или деревянные дюбеля.

После прессования CLT панели проходят этап строгания и шлифовки для получения ровной и гладкой поверхности. Затем в плитах проделывают дверные и оконные проемы, фрезеруются каналы и площадки для прокладки различных коммуникаций.

В итоге получается готовый к монтажу элемент дома — примерно как и при производстве железобетонных панелей.



Фото: dezeen.com

На строительной площадке остается только собрать все элементы в правильной последовательности. Панели соединяются друг с другом при помощи штифтов, стальных пластин и ряда поставленных крест-накрест шурупов, порой достигающих 550 мм в длину. Допуски при подгонке на строительной площадке не превышают ±5 мм, тогда как в железобетоне они составляют 10 мм. Такое плотное прилегание увеличивает герметичность, сокращает тепловые потери и облегчает стыковку элементов конструкции.



Фото: Chris Philpot

По прочности CLT-панели могут соперничать с такими материалами, как камень или кирпич, а в чем-то — даже и превосходить их. Доказательством тому являются построенные многоэтажные здания.



Фото: wingardhs.se

Например, деревянный 9-этажный жилой дом по проекту бюро Wingårdhs Arkitekter в Стокгольме с фасадом из необработанной кедровой дранки.



Фото: wingardhs.se

В интерьере максимально использовано дерево: от потолков и пола до внутренней отделки лифтовой кабины. Оконные откосы и полы — из ясеня, балконные парапеты — из кедра, оконные рамы — окрашенная сосна.



Лондон.Фото: storaenso.com

Интересное 8-этажное здание из CLT-панели есть и в Лондоне. К выбору этой технологии пришли не случайно: под строительным участком проходит труба водостока XIX века, которую было необходимо сохранить. Здание из железобетона вышло бы слишком тяжелым, поэтому выбор пал именно на СLT-панели.

Портал Archi.ru сообщает, что в конечном виде дом облицевали кирпичом, а выступающие балконы — медными листами. Несущий остов здания был собран всего за 12 недель.



Жилой комплекс в Милане. Фото: rossiprodi.it

В Милане построили жилой комплекс, который состоит из четырех 9-этажных башен, соединенных двухуровневым стилобатом.



Жилой дом Forte в Мельбурне. Фото: victoriaharbour.com.au

В Мельбурне построили здание на 10 этажей. Фасады облицованы алюминиевыми панелями, балконы, являющиеся продолжением панелей перекрытия, покрыты полиуретановой гидроизоляционной мембраной, а затем — плиткой по стяжке. Деревянные CLT-панели оставлены открытыми только на потолках лоджий и на одной стене в интерьере каждой квартиры.



Дом в Бергене. Фото: artec.no

В норвежском городе Берген построили 49-метровый деревянный дом.



Частный дом в Англии. Фото: birdsportchmouthrussum.com

Но большей популярностью технология пользуется в частном домостроении, где с каждым годом растет число домов в буквальном смысле сложенных из «панелей».



Дом из CLT-панелей в Бельгии. Фото: Geert Van Hertum

В Беларуси CLT-панели пока не производят. Ближайшее к нам производство находится в России.