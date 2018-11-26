Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы в начале 2019 года

Очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы (Казахстан) в начале 2019 года, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в Минске во вторник.

"Мы договорились, что очередное заседание межправсовета проведем в Алматы в начале следующего года", - сказал Т.Саркисян на заседании межправсовета в "расширенном формате".

Планируется, что функции председательствующей стороны в ЕАЭС в 2019 году перейдут от России к Армении.