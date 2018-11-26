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В странах ЕАЭС разработают концепцию применения спецрежимов в сфере цифровизации – Медведев
Страны Евразийского экономического союза разработают концепцию применения специальных режимов в сфере цифровизации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Дадим поручение комиссии совместно с правительствами разработать концепцию применения специальных режимов (в сфере цифровизации)", - сказал Д.Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе во вторник в Минске.
Он рассказал, что на сегодняшний день уже создана нормативная и институциональная база в этой сфере.
"По цифровой проблематике все страны проявили весьма серьёзную активность, выдвинули свои проекты. Это залог того, что мы будем в этом направлении развиваться успешно", - сказал премьер.
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Страны Евразийского экономического союза разработают концепцию применения специальных режимов в сфере цифровизации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев....
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