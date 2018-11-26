Посольство РФ в Минске получило обращение пресс-секретаря ОГП, обещает защищать права гражданки России

Посольство России в Беларуси получило обращение пресс-секретаря оппозиционной "Объединенной гражданской партии" (ОГП), гражданки РФ Анны Красулиной, которая 2 ноября получила уведомление о высылке из Беларуси "в интересах общественного порядка".

"Ее (А.Красулиной – ИФ) обращение поступило в посольство. Сотрудники консульской службы связались с ней. Данную гражданку мы рассматриваем именно как гражданку Российской Федерации и готовы оказать ей как любому другому гражданину РФ всю необходимую помощь и поддержку", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев.

"Нам известно, что после того, как она получила решение о своей депортации из Беларуси, пока в вышестоящие органы с апелляционной жалобой не обращалась", - добавил представитель посольства.

По его словам, "мы максимально сделаем все возможное, чтобы ее права не были нарушены, обратив внимание, в том числе, на гуманитарный аспект (связанный с высылкой – ИФ)".

По сообщениям белорусских СМИ, А.Красулина направила заявление в посольство РФ по почте вечером 21 ноября. Гражданка РФ в письме информирует посольство о нарушении ее прав и интересов, сообщают СМИ.

Как сообщалось, А.Красулина заявляла, что получила из Московского РУВД Минска документ, в котором утверждается, что в соответствии с ч. 1 ст. 65 Закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" имеются основания "для принятия в отношении Красулиной решения о высылке из Республики Беларусь в интересах общественного порядка".

В документе отмечено, что основанием для высылки стали участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях и неоплаченный проезд в общественном транспорте. Причем штраф за последний проступок, отметила А.Красулина, был уплачен ею на месте.

А.Красулина обязана уехать из Беларуси до 30 ноября. Срок высылки составляет 1 год.

А.Красулина живет в Беларуси с 2002 года. Ее муж и дети имеют белорусское гражданство. В республике также проживают ее родители.

Политсовет ОГП в своем заявлении назвал эту высылку незаконной, политически мотивированной, нарушающей права человека и международные обязательства Беларуси, а учитывая разделение семьи - еще и "антигуманным и бесчеловечным поступком".