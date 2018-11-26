|
Страны ЕАЭС надеются на завершение ратификации соглашения о маркировке товаров к концу года - Медведев
Члены Евразийского экономического союза надеются, что соглашение о маркировке товаров будет ратифицировано до конца года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Д.Медведев напомнил, что в феврале этого года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации.
"Ратификация продолжается. Мы все очень надеемся на то, что эта ратификация будет победно завершена в этом году, и мы сможем получить реально работающий документ", - сказал российский премьер-министр.
По его словам, этот механизм позволит "уйти от серых схем и оздоровить рынок".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны ЕАЭС надеются на завершение ратификации соглашения о маркировке товаров к концу года - Медведев
Члены Евразийского экономического союза надеются, что соглашение о маркировке товаров будет ратифицировано до конца года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)